В Грузии прошел второй тур выборов президента

Впервые за всю историю независимости в Грузии состояся второй тур президентских выборов. Гражданам страны предстоит сделать нелегкий выбор — проголосовать за Саломе Зурабишвили, поддерживаемую правящей партией «Грузинская мечта», или Григола Вашадзе, оппозиционера от объединения «Сила в Единстве», в которую входит «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили.

Избирательным правом в Грузии обладают все граждане, достигшие 18 лет. Для 3.528.658 избирателей были открыты 3.703 участка в 84 округах страны. За границей откроются 55 участков в 39 странах. Кроме того, десять участков откроются в тюрьмах на территории Грузии.

Как сообщили ранее РИА Новости члены избиркома на ряде участков, интерес к выборам сейчас значительно выше, чем в первом туре.



По их словам, нарушений в избирательном процессе нет. В свою очередь в ЦИК Грузии заявили, что были зафиксированы случаи, когда работники на избирательном участке спрашивали у избирателей их данные, что является нарушением.



В первом туре президентских выборов граждане Грузии не смогли избрать нового лидера страны, так как ни один из 25 кандидатов не смог набрать необходимые для победы более 50% голосов. При этом нынешние соперники финишировали в первом туре практически вровень: Зурабишвили менее чем на 1% обогнала Вашадзе.

В первом туре 28 октября Зурабишвили набрала 38,64 процента голосов, а Вашадзе — 37,74 процента. В соответствии с изменениями в конституции, это последние прямые выборы президента Грузии.