Зурабишвили побеждает на выборах президента Грузии с 58% голосов

Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», побеждает по итогам второго тура выборов с 58% голосов, следует из данных exit poll, проведенного по заказу телеканала «Имеди» компанией Gallup International.



По данным опроса, ее конкурент — оппозиционер Григол Вашадзе набрал 42% голосов.



Как сообщает телеканал «Имеди», компания Gallup International опросила более 10 тысяч избирателей, опрос проводился до 18.00 по местному времени (17.00 мск).



Второй тур президентских выборов прошел в Грузии в среду.

В первом туре 28 октября Зурабишвили набрала 38,64 процента голосов, а Вашадзе — 37,74 процента. В соответствии с изменениями в конституции, это последние прямые выборы президента Грузии.