Британская полиция расследует расистские нападения на сирийских детей в школе

В Великобритании младшая сестра 15-летнего сирийского беженца Джемаля, на которого ранее напали в британской школе, также стала жертвой подобного инцидента.

В соцсетях появился новый видеоролик с кадрами нападения на сирийскую девочку в школе, где учатся оба ребенка. На видео видно, как группа британских школьников толкает сирийскую девочку, и она падает на землю.

Местная полиция заявила, что не проинформирована об инциденте, и начала расследование после появления видеоролика в соцсети.

Британская полиция начала расследование расистских нападений на сирийских беженцев-подростков после того, как кадры избиения детей их сверстниками в школе попали в социальные сетиhttps://t.co/IXbBP41TJV pic.twitter.com/KBNTbFmDvI — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) November 29, 2018

Первый видеоролик появился накануне и содержит кадры нападения 16-летнего британского студента на сирийского беженца Джемаля.

Полиция сообщила, что нападавший был допрошен и в рамках расследования преступлений на почве ненависти доставлен в суд.

Джемаль в эфире телеканала ITV сообщил, что начал подвергаться нападкам сразу после приезда в Великобританию.

«Я нигде не чувствую себя в безопасности, даже тогда, когда иду в магазин за продуктами. Из-за сложившейся ситуации не могу сосредоточиться на своих уроках, не могу делать домашнее задание. По ночам я просыпаюсь и плачу», — говорит Джемаль.

По словам сирийца, он очень смущен появлением видеоролика в соцсетях.

Джемаль рассказал, что прибыл в Великобританию в рамках программы ООН по беженцам, столкнувшись с нападками в первый же день. По этой причине мальчик отказывался посещать школу.

«Я был сильно разочарован после приезда в Великобританию, надеялся, что здесь меня ждет лучшая жизнь, учеба в школе. К сожалению, этого не произошло», — говорит мальчик.

По словам сирийца, он неоднократно обращался в полицию и к местным властям по поводу преследований, но безрезультатно.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.