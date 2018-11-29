Зурабишвили стала первой женщиной-президентом в истории Грузии

Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала данные второго тура президентских выборов после подсчета 99,7% голосов: независимый кандидат Саломе Зурабишвили набирает 59,56% голосов, а оппозиционный кандидат Григол Вашадзе — 40,44%.



Второй тур президентских выборов прошел в Грузии в среду. Зурабишвили поддержали более 1 миллиона 146 тысяч избирателей, Вашадзе — 778 тысяч человек.

Оппозиция планирует в четверг заявить о дальнейших планах, а Зурабишвили и ее сторонники уже празднуют победу.



Это были последние выборы, которые прошли путем прямого голосования.



Как сообщили в ЦИК Грузии ранее, итоговая явка избирателей в ходе второго тура президентских выборов в Грузии составила 56,23%.

По данным ЦИК Грузии, в стране зарегистрировано 3 528 658 избирателей.

Ход выборов отслеживают наблюдатели от 1300 международных организаций.

Первый тур выборов в стране состоялся 28 октября.

Поддерживаемая правительством независимый кандидат Саломе Зурабишвили заручилась поддержкой 38,64 процентов избирателей, а кандидат от оппозиции Григол Вашадзе набрал 37,74 процентов голосов.