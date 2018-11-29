Порошенко призвал НАТО направить корабли в Азовское море

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны Североатлантического альянса (НАТО) направить военные корабли в Азовское море после обострения напряженности с Россией в Керченском проливе.

«Германия – один из наших ближайших союзников и мы надеемся, что страны НАТО готовы направить военные корабли в Азовское море для поддержки Украины и обеспечения безопасности», – сказал Порошеко в интервью немецкому изданию Bild.

Ранее НАТО призывало Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, задержанные в ходе воскресного инцидента в Керченском проливе.

В понедельник вечером Верховная рада Украины одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях страны сроком на 30 дней после инцидента в Керченском проливе.

Ранее пограничная служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержала в Черном море корабли Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», предварительно открыв по ним огонь на поражение и ранив шесть украинских военнослужащих.

Объясняя свои действия, Россия обвинила украинские судна в нарушении ее государственной границы.