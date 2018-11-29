У спецслужб США нет прямых данных о связи саудовского принца с убийством Хашкаджи — Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не существует прямых доказательств, указывающих на связь убийства журналиста Джамаля Хашкаджи с наследным принцем Саудовской Аравии.



Хашкаджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашкаджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.



Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии мог отдать приказ об убийстве Хашкаджи. По данным газеты, спецслужбы пришли к таким выводам, изучив ряд источников, в том числе звонок Хашкаджи, сделанный послом королевства в США и братом наследного принца Халидом бен Салманом.



«Я ознакомился со всеми данными разведки…, нет прямых сообщений, связывающих принца с убийством Джамаля Хашкаджи», — сказал Помпео журналистам после прошедших в закрытом режиме слушаний в конгрессе.



C ним также согласился и глава Пентагона Джеймс Мэттис. «У нас нет доказательств того, что наследный принц был в это вовлечен», — сказал он журналистам. Он сообщил, что читал доклады спецслужбы, и ничто из прочитанного не свидетельствует о прямых связях наследного принца с убийством журналиста.



Президент США Дональд Трамп ранее допустил, что принцу Мухаммеду бен Салману было известно об убийстве Хашкаджи, однако дал понять, что не намерен принимать новых мер против королевства. Ранее США внесли в список санкций 17 саудовских подданных, которые, по мнению Вашингтона, причастны к убийству.



Помпео и Мэттис выступили перед законодателями по их требованию, многие в конгрессе США добиваются от администрации Трампа более решительного ответа на гибель журналиста.



Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашкаджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных в преступлении, а также информации о местонахождении тела Хашкаджи.



Согласно заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашкаджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно законам шариата.