Экс-адвокат Трампа признал вину в даче Конгрессу ложных показаний по делу РФ

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признал в четверг в суде свою вину в даче ложных показаний во время его выступлений на слушаниях в комитетах Конгресса, посвященных расследованию сговора между представителями России и окружением Трампа.

Об этом сообщило агентство Associated Press.

Как отмечается, Коэн признался, что солгал о планах Трампа по строительству небоскреба в Москве.

В августе он признал себя в суде в Нью-Йорке виновным по восьми пунктам федерального обвинения, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Ему был назначен залог в размере 500 тысяч долларов США.

Коэн в суде фактически сознался в нарушении правил финансирования предвыборной кампании Трампа. Нарушение выразилось в предполагаемом нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную кампанию. Часть этих средств была выплачена за молчание двум женщинам, заявляющим о своей интимной связи с Трампом, включая Клиффорд.