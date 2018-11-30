Украина не будет впускать мужчин-россиян в возрасте 16-60 лет

Эрдоган обсудил события в Керченском проливе с Путиным, Трампом и Порошенко

Украина на время военного положения не будет впускать в страну граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, сообщил в пятницу глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цыгыкал.

«На пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь для граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет лицам мужского пола», — заявил Цыгыкал.

По его словам, будут возможны редкие исключения.

«В случае возникновения обстановки гуманитарного характера пропуск граждан Российской Федерации, которые едут, например, на похороны или с какой-то другой гуманитарной целью, мы пропускаем», — сказал он.

С 26 ноября в Украине введено военное положение на 30 дней в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и внутренних водах Азова и Керченской акватории.

Поводом для этого стал инцидент в Керченском проливе в прошлое воскресенье, когда три корабля Военно-морских сил Украины были задержаны пограничной службой Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили ранения.

Объясняя свои действия, Россия обвинила украинские судна в нарушении ее государственной границы.