Джордж Буш-старший скончался в США в возрасте 94 лет

Сорок первый президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш-старший скончался в возрасте 94 лет, говорится в заявлении его сына Джорджа Буша-младшего.



«Джен, Нейл, Марвин, Доро и я с прискорбью сообщаем, что, прожив 94 выдающихся года, скончался наш дорогой отец», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter центра Буша-младшего.

Президент США Дональд Трамп объявит 5 декабря общенациональный траур в связи со смертью 41-ого президента страны Джорджа Буша-старшего, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.



«Президент объявит среду, 5 декабря, национальным днем траура», — говорится в распространенном заявлении Сандерс.



Буш занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведёнными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш-старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла супруга Буша-старшего — Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.