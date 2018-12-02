1 человек погиб во Франции в результате ДТП, вызванного баррикадами демонстрантов

Водитель небольшого фургона погиб в ночь на воскресенье в округе Арль департамента Буш-дю-Рон на юго-востоке Франции в результате ДТП, вызванного баррикадами «желтых жилетов», сообщает издание Monde со ссылкой на прокурора коммуны Тараскон Патрика Дежардена.



«Этот несчастный случай напрямую связан с баррикадами «желтых жилетов», которые привели к образованию огромной пробки на десять километров … Небольшой фургон на полной скорости столкнулся с грузовиком, после чего в него врезался другой автомобиль», — приводит газета слова Дежардена.



По словам прокурора, в результате «сильного удара» водитель фургона скончался, а водитель грузовика был госпитализирован с легкими травами. Как отмечает издание, в данный момент прокуратура начала расследование для выяснения точных обстоятельств случившегося.



По последним данным, всего в результате масштабных протестов, начавшихся 17 ноября, погибли три человека.



В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу в субботу, были задержаны 412 человек, из них 387 остаются под стражей утром воскресенья. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика.



Макрон, выступая вечером в субботу на пресс-конференции в Аргентине, жестко осудил насилие во время протестов во Франции и подчеркнул, что ответственные за него будут установлены.