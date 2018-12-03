Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу в Милане

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна состоится 5 декабря на полях СМИД ОБСЕ в Милане, сообщили в понедельник в пресс-службе МИД Азербайджана.



«Министр иностранных дел Азербайджанской республики Эльмар Мамедъяров и и.о. министра иностранных дел республики Армения Зограб Мнацаканян при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ встретятся 5 декабря 2018 года на полях сессии 25-й встречи Совета министров ОБСЕ в Милане»,- сказали в МИД.



По данным ведомства, на встрече будет обсуждаться урегулирование в Карабахе.



В Ереване подтвердили проведение встречи.

«При посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ 5 декабря в Милане пройдет встреча и.о. министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова», — сообщила РИА Новости пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.



Нагорно-карабахский конфликт возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

Оккупированный Нагорный Карабах был признан международным сообществом территорией Азербайджана, но был захвачен армянскими сепаратистами после распада Советского Союза в начале 1990-х годов при военной поддержке Армении. Из-за вооружённого конфликта десятки тысяч военных и мирных жителей погибли, сотни тысяч, в основном этнических азербайджанцев, были вынуждены покинуть свои дома.

Несмотря на мирное соглашение 1994 года, на границе всё ещё случаются стычки. В апреле 2016 года они переросли в столкновения, в результате чего погибли более 200 военнослужащих.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированных земель Азербайджана не выполняются Арменией.