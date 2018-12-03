Помпео обсудит сближение НАТО с Грузией и Украиной с главами МИД членов альянса

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Госсекретарь США Майкл Помпео посетит 3-5 декабря Брюссель, где на заседании Совета Североатлантического альянса на уровне глав внешнеполитических ведомств обсудит укрепление отношений НАТО с Грузией и Украиной. Об этом говорится в опубликованном в понедельник письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Главы ведомств обсудят вопросы трансатлантической безопасности, а также оперативную деятельность и партнерские отношения в рамках НАТО, в том числе укрепление отношений НАТО с важными партнерами — Грузией и Украиной», — отметила дипломат.

По ее словам, шеф американской дипломатии обсудит со своими коллегами из других стран такие темы, как итоги реализации повестки июльского саммита НАТО, а также вновь поднимет вопрос о повышении расходов союзников на оборону.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что НАТО пристально следит за ситуацией в Черном море, оценивает обстановку и поведение России, продолжит оказывать политическую и практическую поддержку Украине.

«Грузия и Украина сталкиваются с серьезными вызовами безопасности со стороны России, и мы будем продолжать оказывать обеим странам практическую и политическую поддержку», — сказал Столтенберг в понедельник, отвечая на вопрос о том, какие конкретные меры НАТО может принять в ответ на события вокруг Керченского пролива.

Он анонсировал обсуждение этой темы на переговорах во вторник в Брюсселе с участием грузинского и украинского министров, не раскрыв темы обсуждений. По его словам, НАТО работает с Грузией в вопросах модернизации их сил и укрепления береговой охраны, а также с Украиной для усиления ее военно-морских возможностей. Столтенберг напомнил, что НАТО в последние годы увеличила военное присутствие в Черном море, «у нас стало больше разведки, наблюдения и рекогносцировки».



«Мы также внимательно следим за ситуацией, мы увеличили наше присутствие и продолжаем призывать РФ отпустить украинских моряков и корабли, соблюдать свободу навигации и право Украины плавать в Керченском проливе и Азовском море», — сказал Столтенберг, указав, что в НАТО «сейчас внимательно оценивают российское военное присутствие».

С 26 ноября в Украине введено военное положение на 30 дней в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и внутренних водах Азова и Керченской акватории.

Поводом для этого стал инцидент в Керченском проливе в прошлое воскресенье, когда три корабля Военно-морских сил Украины были задержаны пограничной службой Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, несколько военнослужащих Военно-морских сил Украины получили ранения.

Объясняя свои действия, Россия обвинила украинские судна в нарушении ее государственной границы.