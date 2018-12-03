Президент Украины внес в Раду законопроект о разрыве Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия договора с РФ о дружбе и сотрудничестве, сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.



«Сегодня Порошенко подал законопроект о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с РФ. Думаю, парламент сможет поддержать», — сказала Луценко за заседании согласительного совета Верховной рады, который транслировал телеканал «112. Украина».



Ранее Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Как поясняли власти Украины, речь идет не о денонсации договора, а о решении его не продлевать. В случае соблюдения всех процедур договор прекратит действие с 1 апреля 2019 года.



Москва назвала отказ Киева от продления договора деструктивным шагом и выразила глубокое сожаление в связи с таким решением руководства Украины. Против инициативы не продлевать договор выступила украинская оппозиция, заявив, что такое решение противоречит национальным интересам страны, а также создаст опасный правовой вакуум и усложнит отношения с РФ.



Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.