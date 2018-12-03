ЦРУ знает о причастности саудовского наследного принца к убийству Хашкаджи — WSJ

ЦРУ располагает документами, подкрепляющими версию о причастности саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на секретный отчет ЦРУ.

Газета Wall Street Journal написала о наличии у ЦРУ данных, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман отправил по меньшей мере 11 сообщений предполагаемому руководителю группы, исполнившей убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.



В середине ноября глава МИД Саудовской Аравии заявил, что рассматривает убийство Хашкаджи как преступление и большую ошибку, наследный принц не имеет никакого отношения к этому, приняты меры, чтобы избежать подобных инцидентов. В то же время глава саудовского МИД выступил против политизации дела. В конце ноября госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не существует прямых доказательств, указывающих на связь убийства журналиста с наследным принцем Саудовской Аравии. C ним согласился глава Пентагона Джеймс Мэттис, который сообщил, что читал доклады спецслужбы, и ничто из прочитанного не свидетельствует о прямых связях наследного принца с убийством.



Издание Wall Street Journal пишет со ссылкой на отрывки засекреченного отчета ЦРУ, что руководителем исполнившей убийство группы из 15 человек стал, предположительно, Сауд аль Катани, который на тот момент являлся советником наследного принца. По данным газеты со ссылкой на отчет ЦРУ, наследный принц отправлял аль Катани электронные сообщения как в часы, предшествующие убийству, так и непосредственно после убийства журналиста. Как пишет издание, Сауд аль Кахтани непосредственно общался с главой группировки из 15 человек, которая совершила убийство Хашкаджи в Стамбуле.

Известно, что аль-Катани контролировал действия оперативной группы из 15 человек, направленной в Стамбул для ликвидации журналиста.

В статье отмечается, что наследный принц мог посредством своего советника отдать приказ об убийстве Хашкаджи.

По информации издания, из отрывков засекреченного отчета ЦРУ следует, что содержание электронной переписки наследного принца Саудовской Аравии с предполагаемым куратором убийства Хашкаджи неизвестно. Также неясно, в какой форме сообщения были отправлены.



Как пишет газета, ЦРУ выяснило также, что еще в августе 2017 года наследный принц Саудовской Аравии заявил своему ближайшему окружению, что если попытки вернуть Хашкаджи на родину не увенчаются успехом, власти страны «могли бы, возможно, заманить его (Хашкаджи — ред.) куда-нибудь за пределами (Саудовской Аравии — ред.) и принять меры». По данным издания, уверенность ЦРУ в том, что наследный принц Саудовской Аравии мог отдать приказ об убийстве Хашкаджи, колеблется «от средней до высокой».



Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник писала о выводах ЦРУ, что наследный принц Саудовской Аравии мог отдать приказ об убийстве Хашкаджи. По данным газеты, спецслужбы пришли к таким выводам, изучив ряд источников, в том числе звонок Хашкаджи, сделанный послом королевства в США и братом наследного принца Халидом бен Салманом.



Хашкаджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии распространили сообщение генпрокурора, что Хашкаджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Согласно заявлению саудовской генпрокуратуры, по делу об убийстве Хашкаджи задержан 21 человек. Для пяти участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.