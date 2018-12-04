НАТО вновь призвало Россию освободить украинских моряков и корабли

Украина не будет впускать мужчин-россиян в возрасте 16-60 лет

Помпео обсудит сближение НАТО с Грузией и Украиной с главами МИД членов альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь призвал Россию освободить украинских моряков и корабли, выступая во вторник на пресс-конференции перед встречей глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

По его словам, главными темами повестки дня встречи являются напряженность в отношениях России и Украины, Договор о ликвидации ракет средней дальности, угроза безопасности, исходящая от стран Ближнего Востока и Северной Африки, Афганистан и Западные Балканы.

Поведение России в последнее время способствует росту нестабильности, свидетельством чему являются действия РФ в Азовском море, сказал генсек.

«Все союзники предоставляют сильную политическую и практическую поддержку Украине. Украина не член НАТО, но мы поддерживаем ее территориальную целостность, мы призываем РФ отпустить моряков и корабли. Союзники по НАТО продолжат помогать укреплять и модернизировать украинские ВС, НАТО также помогает через различные трастовые фонды, в сфере кибербезопасности, также помогает модернизировать украинские ВМС», — заявил Столтенберг.

По данным Киева, 25 ноября три корабля ВМС Украины были перехвачены в районе Керченского пролива с применением оружия. Шесть украинских моряков получили ранения.

ФСБ России утверждает, что украинские корабли нарушили российскую границу и были задержаны в Черном море, для их остановки применялось оружие. Украина назвала действия России актом агрессии.