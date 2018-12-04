2 погибли в результате крушения Су-25 ВС Армении

Армянский военный самолет Су-25, выполнявший учебно-тренировочный полет, потерпел крушение во вторник.

В результате авиакатастрофы оба пилота погибли, сообщил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Место падение самолета Су-25 обнаружено в горах в Мараликском районе. Пилоты — подполковник Армен Бабаян и майор Мовсе Манукян погибли. Соболезнуем», — написал Ованнисян на своей странице в Facebook.

Во вторник утром была потерна связь с Су-25 ВС Армении, выполнявшим полет по плану ежедневной боевой подготовки. Самолет вышел на взлетную полосу из аэропорта в Гюмри.