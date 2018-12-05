В аэропорту Абу-Даби начали конвертировать шаги пассажиров в электричество

В аэропорту Абу-Даби запустили пешеходный переход, позволяющий конвертировать энергию шагов проходящих пассажиров в электричество, сообщает в среду эмиратское издание Arabian Business.



Переход площадью 16 квадратных метров расположен между первым и третьим терминалом аэропорта и ежедневно собирает энергию шагов примерно 8 тысяч человек. Выработанная электроэнергия используется для освещения перехода, а также для подсчета количества шагов, пишет издание.



Уточняется, что покрытие перехода состоит из соединенных между собой треугольных панелей, электричество вырабатывается с помощью электромагнитных генераторов. Рядом с переходом расположены интерактивные экраны, показывающие объем полученной электроэнергии.



Переход был создан высокотехнологичной компанией из Великобритании. Согласно изданию, это первый случай применения подобной технологии в аэропортах Ближнего Востока.