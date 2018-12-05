Комиссар ООН по правам человека призвала к международному расследованию убийства Хашкаджи

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала в среду провести международное расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

«Я считаю, что это (международное расследование) действительно необходимо с точки зрения обеспечения того, что действительно произошло и кто несет ответственность за это ужасное убийство», — Бачелет заявила, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции.

По ее словам, Управление Верховного комиссара ООН не получало никаких данных от властей Турции о ходе расследования дела Хашкаджи.

«Мы не получали никакой информации», — сказала она в ответ на вопрос, направляла ли Анкара в УВКПЧ ООН аудио и видео записи, указывающие на виновность Саудовской Аравии в убийстве журналиста.

Бачелет напомнила, что у УВКПЧ ООН нет мандата на проведение полноценного полицейского расследования, однако оно необходимо для выявления виновных.

«Я также верю, что все журналисты должны быть защищены. Нам необходимо обеспечить свободу слова и выражения мнения», — добавила она.

Известный саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, активно сотрудничавший с Washington Post, был убит 2 октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства. Хашкаджи задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии.

После убийства тело Хашкаджи было расчленено.

Турция выступает за организацию в Стамбуле судебного процесса по делу Хашкаджи и призвала Эр-Рияд выдать лиц, причастных к убийству журналиста.