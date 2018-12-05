Кронпринц Саудовской Аравии несомненно замешан в убийстве Хашкаджи — сенатор США

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман является соучастником убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве королевства в Стамбуле. Об этом заявил сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм.

«То, что кронпринц, являющийся фактическим правителем королевства, несет ответственность за смерть обозревателя, не вызывает сомнений. Я думаю, можно с высокой долей вероятности утверждать, что он причастен к убийству», — сказал политик журналистам по итогам закрытого заседания с участием группы сенаторов и директора ЦРУ Джины Хаспел.

По словам Грэма, наследный принц «не может быть надежным партнером США».

«Я нахожу очень сложным вести с ним дела, потому что я думаю, что он сумасшедший. Полагаю, что он опасен, и он подвергает наши (США и Саудовской Аравии — ред.) отношения риску», — сказал он.

Сенатор добавил, что будет выступать против продажи оружия Саудовской Аравии, пока принц Салман «будет руководить этой страной».

Также Грэм отметил, что из-за наследного принца «война в Йемене вышла из-под контроля».

Известный саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, активно сотрудничавший с Washington Post, был убит второго октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства. Хашкаджи задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии.

После убийства тело Хашкаджи было расчленено и уничтожено.

Турция выступает за организацию в Стамбуле судебного процесса по делу Хашкаджи и призвала Эр-Рияд выдать лиц, причастных к убийству журналиста.