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Столица Ирана Тегеран стремительно уходит под землю — ученые

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
АНКАРА
Опубликовано
Фото: EPA

Столица Ирана Тегеран оседает на 25 сантиметров в год. Об этом говорится в статье иранских ученых, опубликованной в журнале Nature.

Изучив снимки со спутника, сделанные в 2003-2017 годах, иранские ученые пришли к выводу, что некоторые центральные районы и северо-западные окрестности Тегерана оседают на 25 сантиметров в год.

В результате на дорогах и зданиях Тегерана появились трещины, а на некоторых улицах — ямы.

Ученые отмечают, что скорость оседания почвы в регионе — самая высокая в мире, что вызвано строительством плотин, сезонной засухой и понижением уровня подземных вод.

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