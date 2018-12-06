Взрыв и стрельба произошли в иранском порту Чехбехар, 3 погибли

Взрыв и стрельба произошли в порту Чехбехар на юго-востоке Ирана, могут быть жертвы, сообщает телеканал Press TV.

«Первоначальные сообщения говорят о гибели по меньшей мере трех человек и нескольких пострадавших», — сообщил IRINN, отметив, что в городе произошел теракт.

Агентство IRNA, в свою очередь, со ссылкой на источник сообщило, что взрыв, скорее всего, был нападением смертника на отделение полиции Чабахара. Кроме того, агентство Tasnim сообщает о том, что взорвался заминированный автомобиль.

По информации источника телеканала в сфере безопасности, взрывное устройство находилось в автомобиле.

Число жертв и пострадавших не уточняется.