Власти Франции отменят повышение налогов, если не найдут решения на переговорах — премьер

Правительство Франции откажется от планов повышения налогов на топливо, если в результате консультаций с профсоюзами, депутатами и общественностью, не будет найдено приемлемое решение сложившейся ситуации. Об этом заявил французский премьер-министр Эдуар Филипп, выступая в Национальном собрании (нижняя палата парламента) Франции.

«После объявления во вторник о приостановке на полгода повышения налогов на топливо Елисейский дворец заявил, что это повышение в конечном итоге будет отменено на 2019 год», — говорится в сообщении телеканал BFMTV.

Он напомнил, что власти республики приняли решение заморозить на шесть месяцев повышение цен на топливо и цен на электроэнергию. Премьер отметил, что это было сделано для того, чтобы провести обсуждения и определить наиболее справедливый способ урегулирования проблемы.

«Но если мы не найдем приемлемого решения, то мы откажемся от введения этих налогов», — подчеркнул глава правительства Франции.

«Если мы не найдем хорошие решения за шесть месяцев, эти налоги не будут вводиться», — сказал премьер. Он отметил, что в течение полугода во Франции будут проведены национальные дебаты по налоговому вопросу, вызвавшему массовые акции протеста в стране.

«Французы вышли на улицы, чтобы показать свой гнев. Их все еще много. Это гнев работающих французов. Дебаты позволят нам посмотреть на эту проблему прямо», — сказал Филипп. Он отметил, что «гнев может собрать людей, но он не поможет найти решения».

Премьер сообщил, что «в последние дни он провел переговоры с социальными партнерами, неправительственными организациями, парламентариями, лидерами всех партий и политических групп». «Мы приняли решение скорректировать нашу позицию, о чем было объявлено накануне. Но у нас осталось убеждение, что государство должно оставаться сильным перед лицом вызовов и быть гарантом общественного порядка», — отметил Филипп. «Ни один налог не должен ставить под угрозу единство нации, вот почему вместе с президентом мы приняли решение приостановить повышение налогов», - добавил он.

Вместе с тем, премьер-министр указал на недопустимость беспорядков и насилия на улицах и предупредил, что нарушившие закон будут задержаны и привлечены к ответственности.

Во Франции с 17 ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на топливо. Участники акций носят желтые светоотражающие жилеты.

В результате беспорядков до настоящего времени погибли два человека, 1.043 получили ранения. В числе раненых — 222 сотрудника сил безопасности. В ходе акций протеста задержаны 1.424 человека.