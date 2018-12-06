США направят военный корабль в Черное море — СМИ

США намерены отправить военный корабль в Черное море в связи с ростом напряженности в отношениях Украины и России. Об этом передает телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

По данным источников, Пентагон обратился к Госдепартаменту США по вопросу получения у Турции разрешения на проход в Черное море в рамках конвенции Монтре.

Как отметили телеканалу двое из трех источников, уведомление Турции даст военным кораблям США возможность прохода через проливы, однако эта возможность не обязательно будет использована.

«Мы регулярно проводим операции с целью укрепить безопасность и стабильность во всей территории действий 6-го флота США, включая международные воды и воздушное пространство Черного моря. Мы оставляем за собой право свободно действовать в соответствии с международными законами и нормами», — заявил телеканалу официальный представитель флота.

Пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон отказался предоставить Агентству Анадолу детальную информацию, отметив, что США будут соблюдать конвенцию Монтре.

США часто обращаются к Турции за разрешением на проход через проливы Босфор и Дарданеллы.

Согласно конвенции Монтре от 1936 года, страны, не имеющие выхода к Черному морю, должны заранее (за 15 дней) получить у Турции разрешение на проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.

25 ноября пограничная служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержала в Черном море корабли Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», предварительно открыв по ним огонь на поражение и ранив шесть украинских военнослужащих.

Объясняя свои действия, Россия обвинила украинские судна в нарушении ее государственной границы.

Задержанные корабли ВМС Украины доставлены в порт Керчи, сообщили в ФСБ.