Адвоката задержанных украинских моряков привлекли к административному аресту на 5 суток

Адвоката задержанных в оккупированном Крыму украинских военнослужащих Эмиля Курбединова привлекли к административному аресту на пять суток, сообщил на своей странице в Facebook крымский адвокат Эдем Семедляев.

Курбединов был арестован по статье 20.3 КоАП России (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций).

Сообщается, что причиной ареста стала публикация 2013 года в социальной сети Facebook.

Курбединов в свою очередь отверг все обвинения и назвал их «абсурдными».

Адвокат был задержан в Симферополе сотрудниками Центра по противодействию экстремизму отдела МВД России в четверг вечером.

25 ноября пограничная служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержала в Черном море корабли Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», предварительно открыв по ним огонь на поражение и ранив шесть украинских военнослужащих.

Объясняя свои действия, Россия обвинила украинские судна в нарушении ее государственной границы.

Задержанные корабли ВМС Украины были доставлены в порт Керчи.