Видеозаписи задержания 146 человек у лицея во Франции вызвали общественный резонанс

Видеозаписи задержания 146 человек у лицея города Мант-ла-Жоли (департамент Ивелин) вызвали общественный резонанс во Франции. На записи было видно, как молодые люди стоят у стены на коленях, некоторые — с руками за головой. Задержания произошли после того, как у учебного заведения имени писателя Антуана де Сент-Экзюпери произошли столкновения протестующих с полицией и были подожжены две машины.

Протесты молодежи несколько дней продолжаются в столичном регионе Франции и за его пределами. Учащиеся выступают, в частности, против проведенной ранее реформы образования, усложняющей отбор при поступлении в высшие учебные заведения, а также против значительного увеличения платы за обучение для иностранных студентов.

Видеозаписи задержания 146 человек у лицея города Мант-ла-Жоли, департамент Ивелин, вызвали общественный резонанс во Франции на фоне массовых протестов https://t.co/vO0NCpLMiF pic.twitter.com/lmr3Cmsw20 — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) December 7, 2018

Масштабная акция протестов учащихся старшей школы, участие в которой принимают несколько сотен молодых людей и девушек, проходит в пятницу в Париже, передает корреспондент РИА Новости.



Молодежь стала подтягиваться на площадь Сталинград к 11 часам парижского времени пятницу. Лицеисты приходят как по двое-трое, так и большими организованными группами. Каждую заходящую на площадь компанию встречают громкими одобрительными возгласами.



«Сейчас в стране растёт социальное недовольство. На улицы вышли «желтые жилеты» - потому, что народ не может больше терпеть. Вышли и мы — как молодёжь, как будущее этой страны. Мы заканчиваем обучение в школах и не знаем, что делать дальше, как поступить учиться. Власти якобы открыли диалог с нами, но не слушают нас», — рассказал РИА Новости представитель объединения лицеистов по имени Луи.



Пока акция протеста проходит в спокойной атмосфере. Молодые люди хлопают в ладоши, радуются встрече, поют песню партизан Bella Ciao и выкрикивают кричалки, в числе которых — «Макрон, ты проиграл — на улицах молодёжь». Из портативных колонок, которые юноши и девушки принесли с собой, звучит музыка.



Выступления молодежи проходят на фоне масштабного социального кризиса, разворачивающегося во Франции. Возмущенные запланированным с 1 января 2019 года ростом цен на бензин французы в середине ноября стали массово выходить на улицы по всей стране. Протесты последовательно набирали обороты с 17 ноября и 1 декабря вылились в значительные беспорядки, погромы и столкновения с полицией — как в столице, так и далеко за ее пределами. Ожидается, что в субботу, 8 декабря, состоится новая серия народных выступлений.



Однако теперь недовольство французов вызывает не только повышение цен на топливо, но и другие социальные решения властей. Школьники и студенты бастуют против новых правил по набору в учебные заведения, персонал «скорой помощи» выступает против реформы медицинского транспорта, фермеры планируют забастовку из-за решений Минсельхоза, простые жители требуют улучшения своей покупательной способности.