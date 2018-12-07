Министерство Франции предупредило о возможном перевороте и нападениях на политиков – СМИ

На фоне масштабных протестов во Франции министерство страны предупредило о возможном государственном перевороте, сообщила газета Le Figaro в четверг.

По данным издания, работникам одного из министерств дали указание не появляться на рабочем месте в выходные.

«Это путчисты. Это попытка государственного переворота», — цитирует слова источника из правительства газета.

В соответствии с сообщением, правительство страны также опасается возможных нападений на чиновников, включая государственных должностных лиц.

Правоохранительные органы сообщили о распространении угроз убийства и призывов брать с собой оружие со стороны протестующих, передает газета.

Во Франции с 17 ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на топливо. Участники акций носят желтые светоотражающие жилеты.

В результате беспорядков до настоящего времени погибли два человека, 1.043 получили ранения. В числе раненых — 222 сотрудника сил безопасности. В ходе акций протеста задержаны 1.424 человека.