В Армении прошли внеочередные выборы в парламент

Внеочередные выборы в Национальное собрание (парламент) прошли в Армении в воскресенье. В 08:00 по местному времени открылись 2010 избирательных участков по всей стране.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала для участия в выборах девять партий и два блока. Голосование продлится до 20:00. Открытие участков для голосования за рубежом не предусмотрено. Граждане Армении, находящиеся за границей, не смогут принять участие в выборах, если не вернутся на родину.

По официальным данным, проголосовать могли более 2,5 миллиона человек по всей стране. Порога явки избирателей армянское законодательство не предусматривает, поэтому на признание выборов состоявшимися этот показатель не влияет.

Освещать выборы будут журналисты 70 местных и 32 иностранных СМИ. Следить за голосованием будут наблюдатели от восьми международных организаций и 22 местных. В частности, миссия от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ состоит из более чем 250 наблюдателей, еще свыше 80 человек входят в миссию наблюдателей СНГ.

Пока ни одна социологическая компания не сообщила в ЦИК о намерении провести экзитполы. Как отмечают в Центризбиркоме, такие опросы можно проводить, но публиковать результаты до окончания голосования нельзя.

Полиция Армении не уточняет, сколько правоохранителей будут следить за порядком в день выборов. Однако МВД обещало принять все меры безопасности, чтобы ничто не помешало гражданам отдать свой голос.