В Киеве из старых вагонов метро построят хостел

Старые вагоны метро в Киеве используют в качестве жилья, в частности из них планируется построить хостел, сообщило в воскресенье украинское издание «Вести».



Как отмечает «Вести», ранее списанные вагоны выкупил бизнесмен Михаэль Гальперин за 20 тысяч долларов. Он анонсировал, что из них сделают хостел с террасой для отдыха и баром.



Пользователь Facebook Андрей Николаев на своей странице выложил фото со стройки и макет будущего хостела.



«Вот такой хостел из вагонов метро вскоре появится на улице Новоконстантиновской. Терраса для отдыха, барчик, отдельные и общие номера», — подписал фото Николаев.