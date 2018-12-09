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В Киеве из старых вагонов метро построят хостел

РИА НОВОСТИ
МОСКВА
Опубликовано
Фото из архива

Старые вагоны метро в Киеве используют в качестве жилья, в частности из них планируется построить хостел, сообщило в воскресенье украинское издание «Вести».

Как отмечает «Вести», ранее списанные вагоны выкупил бизнесмен Михаэль Гальперин за 20 тысяч долларов. Он анонсировал, что из них сделают хостел с террасой для отдыха и баром.

Пользователь Facebook Андрей Николаев на своей странице выложил фото со стройки и макет будущего хостела.

«Вот такой хостел из вагонов метро вскоре появится на улице Новоконстантиновской. Терраса для отдыха, барчик, отдельные и общие номера», — подписал фото Николаев.

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