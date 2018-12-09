Посол США вызван в МИД Китая в связи с задержанием финансового директора Huawei

Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн призвал США немедленно аннулировать ордер на арест финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, назвав действия американской стороны «крайне омерзительными», говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.



В воскресенье МИД КНР срочно вызвал посла США Терри Брэнстеда, чтобы сделать представление и выразить решительный протест в связи с задержанием Мэн Ваньчжоу.



«Действия США являются бесцеремонным нарушением законных прав гражданина Китая, и по своей природе являются крайне омерзительными. Китайская сторона выражает решительный протест в связи с этим, настоятельно призывает американскую сторону обратить внимание на серьезность позиции Китая, немедленно скорректировать свои ошибочные действия, и аннулировать ордер на арест гражданина Китая», — заявил американскому послу Лэ Юйчэн.



Замглавы МИД Китая, подчеркнул, что дальнейшие ответные меры китайской стороны будут зависеть от действий США.



Ранее стало известно, что Мэн Ваньчжоу — дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя и заместитель председателя правления компании — была задержана в канадском городе Ванкувер 1 декабря. Ее экстрадиции запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Посольство КНР в Канаде назвало задержание грубым нарушением прав человека и сделало представление как США, так и Канаде.