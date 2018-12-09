Саудовская Аравия не выдаст Турции обвиняемых в убийстве Хашкаджи — глава МИД

Власти Саудовской Аравии не выдадут Турции обвиняемых в убийстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи, несмотря на соответствующий запрос Анкары. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр.

«Мы не будем передавать Турции наших подданных в рамках расследования [дела] об убийстве Джамаля Хашкаджи», — цитирует министра телеканал Al Jazeera. «Мы хотим докопаться до истины в том, что произошло с Хашкаджи, и не будем ничего скрывать», — добавил он.

Турецкий суд выдал 5 декабря ордер на арест бывшего заместителя Службы общей разведки Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири и экс-советника наследного принца Сауда аль-Кахтани, которые подозреваются в причастности к убийству Хашкаджи. По данным газеты Yeni Şafak, уголовный суд Стамбула в конце ноября выдал ордер на заочный арест 15 саудовцев, обвиняемых в расправе над Хашкаджи. Анкара направила запрос на их экстрадицию в Эр-Рияд, сообщало издание.

Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.