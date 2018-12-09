Число задержанных во время протестов в Париже превысило 1.700

Число задержанных во время протестов движения «желтых жилетов» в Париже увеличилось до 1.723 человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на главу МВД Франции Кристофа Кастанера.



Ранее сообщалось о 737 задержаниях, пострадали во время протестов 55 человек.



По последним данным МВД, в ходе субботних протестов в Париже полиция произвела уже 1.723 задержаний. Среди задержанных 1.220 помещены под стражу.

Несмотря на призывы правительства прекратить протесты и обещания отменить повышение цен на топливо в 2019 году, «желтые жилеты» накануне вновь вышли на улицы городов Франции, главным образом Парижа, чтобы выразить протест против политики президента Эммануэля Макрона.

Протестующие бросали в полицейскими самодельные взрывные устройства и другие предметы, призывая Макрона уйти в отставку.

Демонстранты напали на магазин Apple Store в городе Бордо на фоне протестов движения «желтых жилетов» во Франции https://t.co/aeD7sSV5xU pic.twitter.com/wNH6OyWsTn — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) December 9, 2018



Акции протеста движения так называемых «желтых жилетов», выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, грабежами, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.