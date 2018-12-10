Блок действующего премьер-министра Армении победил на выборах в парламент

Политический блок, в который входит партия действующего премьер-министра Армении, победил на прошедших в воскресенье досрочных парламентских выборах, свидетельствуют данные Центризбиркома.

Согласно данным, опубликованным на вебсайте ЦИК, полученным на основе обработки данных со всех участков, альянс «Мой шаг», в который входит партия Никола Пашиняна «Гражданский договор», набрал более 70,4 процента голосов.

Итоги свидетельствуют, что две умеренно оппозиционные партии – «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» — также преодолели пятипроцентный барьер для прохождения в законодательный орган.

Пашинян, бывший лидер оппозиции, стал премьером в мае этого года после вынужденного ухода с этого поста Сержа Саргсяна, который до этого был президентом в течение десяти лет. Отставке Саргсяна предшествовали длившиеся несколько недель массовые протесты.

В октябре Пашинян подал в отставку, так как это было необходимо для роспуска парламента и назначения досрочных парламентских выборов, что было его инициативой.

Бывшая правящая Республиканская партия набрала 4,7 процента голосов. Пока неясно попадут ли республиканцы в новый парламент, так как, несмотря на результат, у них все еще есть шанс — по законодательству, у оппозиции в парламенте Армении должно быть не менее 30 процентов мест.

Подавляющее большинство бывших высокопоставленных чиновников были уволены, либо подали в отставку после революции, а некоторые были арестованы по различным обвинениям.

В пятницу бывший президент Армении Роберт Кочарян был вновь задержан по решению аппеляционного суда по обвинению в узурпации власти и антиконституционных действиях в ходе событий после президентских выборов в 2008 года, когда Саргсян был избран главой государства.

Кочарян был арестован в июле и освобожден в августе, однако его дело было направлено в аппеляционный суд.

После прихода к власти Пашинян заявил, что не намерен пересматривать внешнюю политику страны, являющейся стратегическим партнером России, а также радикально менять подходы в отношении урегулирования конфликта с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.