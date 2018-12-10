«Грязные дела дьявола»: Китай обвинил Канаду в исполнении приказов США по делу Huawei

Китай в воскресенье призвал Канаду не следовать примеру Австралии и Новой Зеландии в ограничении работы Huawei, обвинив страну в исполнении «грязных дел» США в связи с задержанием финансового директора компании.

«Следует надеяться, что Канада не будет просто держать свечу пока дьявол делает свои грязные дела», — говорится в редакционной статье издания China Daily.

Авторы раскритиковали Австралию и Новую Зеландию, которые являются членами разведывательного альянса Five Eyes вместе с Канадой, США и Великобританией, за ограничение использования техники Huawei, таким образов допустив вмешательство США в их внутреннюю политику.

В то время как Канада заявила, что «не позволит политике влиять на ее решения», «к сожалению, именно это она и делает сейчас», арестовав финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, отмечают авторы статьи.

Мэн была задержана 1 декабря в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами. Это было сделано по запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 8 декабря Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия принял решение о продолжении слушаний по делу о задержании Мэн 10 декабря.

В субботу МИД Китая потребовал от Канады немедленно отпустить задержанного финдиректора.