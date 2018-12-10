Межправительственная конференция ООН утвердила Глобальный пакт безопасной, упорядоченной и легальной миграции в понедельник в марокканском городе Марракеш при участии делегаций разного уровня из более чем 150 государств, передает корреспондент РИА Новости.



«Я не вижу возражений, документ утвержден», — заявил глава МИД Марокко Насер Бурита, который председательствует на конференции.



Документ, текст которого был выработан в ходе шестимесячного обсуждения практически всеми государствами-членами ООН, не является юридически обязывающим, а лишь открывает возможность к глобальному сотрудничеству в этой сфере. Как ожидается, Пакт будет утвержден на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 19 декабря.



Согласно тексту Пакта, речь идет о «о механизме сотрудничества в сфере миграции во всех ее аспектах» между государствами, отправляющими и принимающими мигрантов.



Однако даже в таком виде документ вызывает множество споров. Так, противники опасаются, что его принятие приведет к росту потока мигрантов в развитые страны. В то же время, правозащитники считают, что упомянутые в пакте меры недостаточны для защиты прав мигрантов. Такие страны, как Бельгия, Болгария, Венгрия, Чехия, Словакия, Австралия, Израиль, Италия и Швейцария решили не участвовать в конференции. Администрация президента США Дональда Трампа вышла из обсуждения пакта еще в конце 2017 года.



По словам генсека ООН Антониу Гутерреша, глобальный пакт будет способствовать облегчению доступа легальных мигрантов на рынке стран, нуждающихся в рабочей силе. При этом, по его мнению, наличие легальных способов миграции позволит более эффективно бороться с нелегальными потоками мигрантов.



В тексте документа говорится, что он «направлен на развитие международного сотрудничества в вопросах миграции между всеми соответствующими субъектами и подготовлен с пониманием того, что ни одно государство не может самостоятельно решать вопросы миграции».



С одной стороны, Пакт предусматривает сбор и обобщение информации о мигрантах, соблюдение их элементарных прав, помощь в достойном трудоустройстве, сопровождение на всех этапах миграции, обеспечением необходимыми документами, консульскими услугами. С другой стороны, документ оговаривает коллективную борьбу с нелегальной миграцией, сотрудничество в целях обеспечения безопасного и достойного возвращения нелегалов на родину, их реадмиссии и планомерной реинтеграции.



По данным ООН, сегодня в мире насчитывается 68 миллионов вынужденно перемещённых лиц, среди которых 25 миллионов беженцев, три миллиона искателей статуса беженцев и 40 миллионов внутренне перемещённых лиц.