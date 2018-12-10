Порошенко подписал закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что подписал закон о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией с 1 апреля 2019 года.

«Закон Украины №0206 «Про прекращение действия договора о дружбе, сотрудничеству и партнерству между Украиной и Российской Федерацией». Подписано», — написал Порошенко в Twitter.

«Непродление Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией следует рассматривать ни как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентации на Европу, — написал он позже в Facebook. — Другие составляющие этой стратегии — это безвизовый режим, соглашение об ассоциации с ЕС и томос для создания автокефалии независимой украинской церкви, выход из СНГ, появление в Конституции курса на вступление в ЕС и НАТО, создание мощной профессиональной украинской армии и поддержка украинского языка».

Одновременно Порошенко потребовал от МИД завершения работы по инвентаризации договорно-правовой базы с РФ. «Будем и дальше делать выводы о полезности тех или иных соглашений», — отметил президент Украины. Он также потребовал от кабмина срочных действенных шагов с целью создания межведомственного координационного органа «для формирования консолидированной претензии Украины к России за причиненные вооруженной агрессией убытки».

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

Ранее Москва назвала отказ Киева от продления договора деструктивным шагом и выразила глубокое сожаление в связи с таким решением руководства Украины. Против инициативы не продлевать договор выступила украинская оппозиция, заявив, что такое решение противоречит национальным интересам страны, а также создаст опасный правовой вакуум и усложнит отношения с РФ.