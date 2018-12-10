CNN сообщил о последних словах саудовского журналиста Хашкаджи

Последними словами саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи перед гибелью были «не могу дышать». Об этом передает американский телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с переводом аудиозаписи последних мгновений жизни Хашкаджи.

По словам источника, убийство Хашкаджи было заранее спланировано на профессиональном уровне. Собеседник телеканала также отметил, что журналист боролся со своими убийцами.

Аудиозапись содержит информацию о том, что тело Хашкаджи было расчленено с помощью пилы, и убийцам посоветовали во время этой процедуры слушать музыку.

После совершения преступления убийцы сделали несколько телефонных звонков и проинформировали об этом своих собеседников.

Саудовский кронпринц после убийства Хашкаджи стал объектом критики. Ранее сообщалось, что по итогам расследования ЦРУ пришло к выводу, что приказ об убийстве Кашикчы был отдан принцем Салманом.

Известный саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, активно сотрудничавший с Washington Post, был убит второго октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства. Хашкаджи задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии.

После убийства тело Хашкаджи было расчленено и уничтожено. Турция выступает за организацию в Стамбуле судебного процесса по делу Хашкаджи и призвала Эр-Рияд выдать лиц, причастных к убийству журналиста.