Армения готова установить отношения с Турцией — Пашинян

И.о. премьера Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов установить прямые отношения с Анкарой без предварительных условий.



В воскресенье в Армении прошли внеочередные парламентские выборы. По итогам подсчета 100 процентов бюллетеней, в парламент прошли блок Пашиняна «Мой шаг», набравший 70,45 процента голосов, партии «Процветающая Армения» (8,37 процента) и «Светлая Армения» (6,37 процента).



«Я много раз говорил, что мы готовы к прямым отношениям с Турцией без предварительных условий, и мы знаем, что Турция тоже к этому готова», — сказал Пашинян на пресс-конференции.

«Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», — отметил Пашинян.

В сентябре этого года президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в Баку о невозможности улучшения отношений с Арменией без урегулирования карабахского конфликта. Он также сказал, что Армении не стоит рассчитывать на открытие границы с Турцией до тех пор, пока «она оккупирует 20 процентов территории Азербайджана и препятствует возвращению 1 миллиона азербайджанцев на свои родные земли».

Нагорно-карабахский конфликт возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

Оккупированный Нагорный Карабах был признан международным сообществом территорией Азербайджана, но был захвачен армянскими сепаратистами после распада Советского Союза в начале 1990-х годов при военной поддержке Армении. Из-за вооружённого конфликта десятки тысяч военных и мирных жителей погибли, сотни тысяч, в основном этнических азербайджанцев, были вынуждены покинуть свои дома.

Несмотря на мирное соглашение 1994 года, на границе всё ещё случаются стычки. В апреле 2016 года они переросли в столкновения, в результате чего погибли более 200 военнослужащих.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированных земель Азербайджана не выполняются Арменией.