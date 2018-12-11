Мужчина, убивший похищенную «невесту», осужден на 20 лет в Кыргызстане

Суд Кыргызстана приговорил к 20 годам лишения свободы мужчину, который убил 19-летнюю девушку, похищенную для вступления в брак, соответствующее решение огласил во вторник судья Свердловского райсуда Бишкека Санжар Чотонов.



В конце мая в Кыргызстане была похищена для вступления в брак 19-летняя студентка Бурулай Турдалиева. «Жених», задержанный по заявлению родителей девушки, зарезал ее в районном отделении милиции. Это стало возможным из-за попустительства сотрудников правоохранительных органов, которые не обыскали мужчину при задержании и оставили его наедине с жертвой похищения. По требованию президента страны Сооронбая Жээнбекова различные наказания, вплоть до увольнения со службы получили 23 сотрудника милиции.



Во время судебного процесса подсудимый «жених» Марсбек Бодошов не признал себя виновным. Он утверждает, что якобы Бурулай согласилась стать его женой по доброй воле и момента убийства он не помнит. Так же как и его приятель Акмат Сеитов, помогавший при похищении. Родственники погибшей девушки требовали для них пожизненного заключения.



Решением суда Бодошов осужден на 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сеитов получил 7 лет колонии. Кроме того, с Бодошова решено взыскать материальный и моральный ущерб в размере 800 тысяч сомов (11,5 тысячи долларов США).



Согласно данным социсследований, более половины всех браков в Кыргызстане сопровождаются традицией «ала качуу» («хватай и беги») или похищения невесты. Причем около 15 процентов из них происходят против воли женщин. Родственники похищенной и сама «невеста», как правило, не обращаются в правоохранительные органы и соглашаются на принудительный брак, поскольку после похищения девушка считается «опозоренной». Уголовный кодекс республики предусматривает до семи лет лишения свободы для похитителя невесты. Однако лишь один из сотен случаев насильственных похищений доходит до суда.



Представительство ЮНИСЕФ в Кыргызстане после трагедии с Турдалиевой призвало республику принять дополнительные меры по защите женщин от насильственного вступления в брак. А тема противодействия похищению невест стала одной из самых обсуждаемых в обществе.