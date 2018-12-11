Хашкаджи и другие журналисты названы «Человеком года» по версии журнала Time

Шон Пенн прибыл в Стамбул для съемок фильма об убийстве Хашкаджи

Редакция американского журнала Time удостоила титула «Человек года» группу журналистов, в том числе Джамаля Хашкаджи, убитого в октябре, а также американскую газету Capital Gazette, в офисе которой в июне была открыта стрельба.

«Впервые мы выбрали человеком года того, кого уже не в живых», — заявил главный редактор Time по поводу выбора Хашкаджи.





Журнал назвал указанных лиц «стражами», олицетворяющими «более широкую борьбу, которую по всему миру ведут бессчетное число других» людей.

Помимо Хашкаджи, титула «Человек года» удостоена филиппинская журналистка Мария Ресса и приговоренные к тюремному заключению в Мьянме сотрудники агентства Рейтер Ва Лон и Кья Со Оо.

Представители Time также отметили, что к получению титула «Человек года» были близки президент США Дональд Трамп и спецпрокурор Роберт Мюллер, занимающийся расследованием о приписываемом России вмешательстве в американские выборы. Трамп - на втором месте, Мюллер — на третьем. В шорт-лист претендентов на звание «Человек года» вошел также президент России Владимир Путин.

В 2017 году журнал Time назвал «Человеком года» женщин, «нарушивших тишину» (Silence Breakers), ставших первыми, кто рассказал о сексуальных домогательствах.

Хашкаджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашкаджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.