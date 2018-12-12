В Египте запретили продажу «желтых жилетов»

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Власти Египта ввели запрет на продажу светоотражающих желтых жилетов, ставших символом массовых протестов во Франции.

Ограничительные меры приняты в преддверии годовщины беспорядков 2011 года, в результате которых был отстранен от власти президент Хосни Мубарак, возглавлявший страну с 1981 года.

Торговым объектам разослано уведомление о полном запрете на розничную продажу жилетов. Что касается оптовых закупок, то могут быть осуществлены только после получения разрешения у полиции.

Сотрудники шести магазинов в центре Каира рассказали корреспонденту Associated Press, что больше не продают желтые жилеты, в двух магазинах отказались объяснить причину прекращения продаж, в четыре остальных признались, что реализовывать жилеты им запретила полиция.

По словам одного из продавцов, пожелавшего остаться неназванным, власти опасаются повторения в Каире событий, имевших место во Франции.

25 января 2011 года в Египте начались массовые демонстрации, которые вылились в народную революцию, завершившуюся 11 февраля отставкой Хосни Мубарака, удерживавшего власть стране в течение тридцати лет.

Вслед за этим в стране были проведены всенародные выборы президента. Победителем президентской гонки стал Мухаммед Мурси. 30 июня 2012 года он принес присягу в качестве главы государства.

3 июля 2013 года он был свергнут в результате военного переворота. Власть в стране перешла к начальнику Генштаба Абдул-Фаттаху Ас-Сиси.

Во Франции с 17 ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на топливо. Участники акций носят желтые светоотражающие жилеты. В результате беспорядков до настоящего времени погибли три и ранения получили 1.043 человека. В числе раненых — 222 сотрудника сил безопасности.