Процедура вынесения вотума недоверия премьер-министру Великобритании запущена

Процедура голосования по вопросу о доверии премьер-министру Великобритании Терезе Мэй была запущена в среду.

Как сообщается, для этого набрано необходимое количество голосов. Голосование состоится в среду в Палате общин британского парламента.

«В соответствии с правилами голосование состоится 12 декабря между 18:00-20:00 по местному времени, — говорится в официальном сообщении. — Подсчет голосов будет произведен сразу после голосования, и результаты объявлены вечером этого же дня настолько скоро, насколько это возможно».

В голосовании о доверии премьер-министру Великобритании должны будут принять участие 315 депутатов-консерваторов. Чтобы удержать свой пост, Мэй понадобится простое большинство голосов — по меньшей мере 158, после чего она будет защищена от повторения этой процедуры в течение как минимум года. В случае поражения главы правительства партии предстоит избрать нового лидера, на что отводится три месяца.

Ряд экспертов уже высказал мнение, что Терезе Мэй будет непросто удержать бразды правления в своей партии даже в случае победы при голосовании, но при раскладе, когда недоверие ей выскажет более 100 однопартийцев.

Когда последний раз выносились вотумы недоверия

В последний раз Комитет 1922 задействовал процедуру внутрипартийного голосования о недоверии главе тори 15 лет назад, когда эта партия находилась в оппозиции. 29 октября 2003 года по итогам такого голосования был отправлен в отставку тогдашний лидер консерваторов Иан Данкан Смит.

Последний же пример фактического отстранения от должности действующего премьер-министра с помощью вотума недоверия, только вынесенного уже не внутрипартийным комитетом, а собственно Палатой общин, произошел 28 марта 1979 года. Инициатором этой идеи тогда стала лидер тори Маргарет Тэтчер, поставившая на голосование вопрос о недоверии парламента правительству лейбористов во главе с премьером Джеймсом Каллагэном. Палата общин поддержала Тэтчер с преимуществом всего в один голос — 311 против 310, что автоматически привело к созыву досрочных всеобщих выборов. Они состоялись спустя 36 дней — 3 мая, и Каллагэн с лейбористами эти выборы проиграли.

В минувший вторник четыре партии — «Либеральные демократы», Партия «зеленых», Шотландская национальная партия и Плайд камри — Партия Уэльса — призвали нынешнего лидера Лейбористской партии Джереми Корбина внести запрос об объявлении вотума недоверия действующему правительству, наподобие того, который почти четыре десятка лет назад подала Тэтчер. Но Корбин не стал следовать этому призыву, заявив, что «требуется делать надлежащие вещи в надлежащее время». Тем самым он дал понять, что гарантий на успех подобной инициативы у оппозиционных сил сейчас, по всей видимости, нет.

Премьер и лидер оппозиции: рейтинги доверия

Но несмотря на то, что Мэй в настоящий момент переживает один из наиболее кризисных этапов в своей премьерской карьере, она все равно пользуется почти вдвое большим доверием британцев в вопросе осуществления выхода страны из ЕС, чем лидер лейбористов. Как показали обнародованные во вторник итоги опроса общественного мнения, проведенного по заказу телеканала Sky News, 42 процента респондентов считают Мэй более компетентным политиком для реализации процесса Brexit, в то время как Корбина — лишь 22 процента при 36 процента неопределившихся. 45 процента опрошенных полагают, что при правлении лейбористов этот процесс будет еще более хаотичным, чем сейчас, а 33 процента думают наоборот.