Натали Портман назвала закон Израиля о еврейском характере государства расистским

Американская актриса еврейского происхождения Натали Портман назвала основной закон государства Израиль расистским.

«Закон о нации» — расистский. Это ошибка, я с этим не согласна. Надеюсь, мы сможем возлюбить своих соседей и работать вместе», — заявила Портман в интервью лондонской газете Al-Quds al-Arabi.

В июле текущего года израильский парламент утвердил законопроект о том, что Израиль — национальное государство еврейского народа, согласно которому 20 процентов арабского населения Израиля, по мнению экспертов, становятся «гражданами второго класса». В соответствии с законом, иврит объявляется единственным государственным языком и, таким образом, арабский язык теряет статус официального.

Ранее в апреле Натали Портман отказалась приехать в Израиль на вручение так называемой «Еврейской нобелевской премии» Genesis из-за «последних событий в еврейском государстве», в результате чего церемония была отменена.

Представитель Портман сообщил организаторам, что «события в Израиле показались актрисе очень тревожными, и она не полагает удобным для себя участие в любых публичных мероприятиях в Израиле», а также что актриса «не может с чистой совестью принять участие в премии».

С 30 марта палестинцы проводят мирные акции на границе Израиля и сектора Газа, приуроченные к 42-й годовщине «Дня земли».

Организаторы рассчитывают привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе миллионов палестинцев, в разные годы изгнанных с территории современного Израиля, и их потомков, живущих на чужбине.