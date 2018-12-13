Стороны конфликта в Йемене договорились о прекращении огня в Ходейде — генсек ООН

Стороны конфликта в Йемене договорились о полном прекращении огня и отводе войск из портового города Ходейда, военные действия за который ведутся с лета, сообщил в четверг на пресс-конференции по итогам межйеменских переговоров в Швеции генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш.

С июля правительственные войска на стороне президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади при поддержке арабской коалиции ведут бои за город Ходейда на побережье Красного моря на западе Йемена, который удерживают повстанцы из движения «Ансар Алла». Для обеих сторон важен порт в Ходейде, куда поступают товары для севера Йемена.

«Есть договоренность о полном прекращении огня в Ходейде. Воюющие стороны покинут город Ходейда, есть договоренность и по порту в Ходейде. Это первый шаг на пути решения конфликта», — сказал Гуттереш.

Порт Ходейда перейдет под контроль ООН, сообщил Гуттереш.

«ООН будет играть большую роль в порту Ходейды, в том числе контролировать его», — отметил Гуттереш.

По его словам, самый сложный вопрос на переговорах касался судьбы Ходейды, на которой сосредоточилось обсуждение из-за стратегической важности этого города.

Генсек ООН указал, что контролировать прекращение огня будут ряд стран.