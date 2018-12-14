Россиянка Бутина пошла на сделку со следствием и признала вину в суде США

Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в США в работе иностранным агентом, в суде в четверг пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса, передает корреспондент РИА Новости.



Она ответила «Да» на вопрос судьи о том, понимает ли она, что, признав вину, она отказывается от ряда прав, в том числе права на проведение судебного процесса и обжалование решения судьи.



На этом же слушании Бутина признала, что вступала в сговор с рядом лиц целью нанесения вреда США.



Судья Таня Чуткан перечислила четыре случая, при которых Бутина будет иметь право обжаловать приговор: если судья назначит срок больше предусмотренного законом за это нарушение; если Бутина после признания вины заявит о неэффективности своих адвокатов; если возникнут новые свидетельства или доказательства по делу; и если власти изменят меру наказания в законе после вынесения приговора.



В остальных случаях, отметила Чуткан, Бутина будет не вправе обжаловать ее решение.



Как сообщал ранее телеканал NBC News, по признанному Бутиной пункту обвинения срок заключения составляет пять лет, а не 15, как изначально ей грозило. Более того, реальный срок может составить до полугода тюрьмы, после чего Бутина должна быть депортирована в Россию, отмечает телеканал.



Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года. Россиянку обвиняли в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Обвинение предполагает, что Бутина пыталась налаживать в США связи с целью продвижения российско-американских отношений и с этой целью завязывала контакты с американскими гражданами.



Адвокат россиянки заявлял, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности «международные отношения».