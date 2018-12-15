Движение транспорта в Париже сильно нарушено из-за протестов «желтых жилетов» — оператор

Около 40 станций метро центральной части Парижа, а также несколько станций системы пригородных электричек RER будут закрыты в субботу из-за запланированных масштабных акций протеста «желтых жилетов», ожидается значительное нарушение движения наземного транспорта и экспрессов в столичные аэропорты, сообщается на сайте управления парижского транспорта (RATP).



В частности, закрыты станции метро, расположенные на Елисейских полях и в окрестностях, у Эйфелевой башни и рядом с Марсовым полем, в Латинском квартале, у Лувра, Оперы и торговой галереи Лафайет, а также у площади Бастилии. Закрыты также восемь станций линий A, B, C и E пригородных электричек.



Ожидается значительное нарушение движения 54-х линий наземного транспорта и специальных экспрессов в аэропорты Шарль де Голль и Орли.

Число задержанных в ходе субботних протестов «желтых жилетов» в столичном регионе Франции превысило 50 человек, сообщают французские СМИ со ссылкой на префектуру полиции.



Акции протеста движения «желтых жилетов», выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В субботу, 15 декабря, ожидаются новые протестные акции.

Пятую субботу подряд участники движения «желтых жилетов» собираются выйти на новую акцию протеста в Париже, а также в других городах Франции, несмотря призывы к спокойствию и меры, объявленные французским президентом и главой правительства для разрешения кризиса.



Несогласные с политикой властей, возмущенные планирующимся повышением цен на топливо, а также снижением покупательской способности «желтые жилеты» начали выходить на улицы по всей стране с 17 ноября. Их первоначальным требованием было снижение цен на бензин, затем к нему прибавился ряд других.



Масштабные протесты сопровождались многочисленными столкновениями демонстрантов с полиций, погромами, поджогами машин, разрушением магазинов, банков. В прошлую субботу в Париже было задержано более тысячи человек.



В начале недели президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации рассказал о ряде мер, направленных на разрешение социального и экономического кризиса, спровоцировавшего волну протестов, и объявил чрезвычайное экономическое и социальное положение. Французский лидер пообещал повысить минимальный размер оплаты труда, представил меру по поддержке пенсионеров, получающих менее двух тысяч евро, и попросил компании выплатить сотрудникам годовой бонус. В начале премьер-министр Эдуар Филипп также заявил о ряде мер для эскалации ситуации.