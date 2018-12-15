11 человек погибли от отравления «священной пищей» в Индии

Число погибших после употребления религиозной пищи в Индии выросло до 11, еще около 90 человек остаются в больницах. Как сообщает в субботу телеканал NDTV, полиция арестовала двух человек, причастных к приготовлению «священной пищи».

Ранее в пятницу сообщалось о семи погибших и 82 пострадавших.

Инцидент произошел в районе Чамараджнагар в южном индийском штате Карнатака. Отравление произошло из-за некачественного прасада — религиозной еды в одном из местных храмов. Среди погибших двое малолетних детей. Кроме того, в районе храма обнаружены в большом количестве мертвые птицы, которых, согласно традиции, верующие подкармливают во время церемонии.

«Кто бы ни был виновен, против него будут приняты меры. Полиция расследует это дело и уже арестовала двух человек. Между двумя (религиозными — ред) группами возник спор. Я думаю, что что-то произошло», — заявил министр, ответственный за округ Чамраджнагар, Путтаранга Шетти.



Как сообщает телеканал со ссылкой на источники, полиция разыскивает еще пять подозреваемых.



Среди погибших были два ребенка. Многие пострадавшие нуждаются в искусственной вентиляции легких, и из-за небольшого количества такой аппаратуры в местных больницах, жертв отравления разместили в государственные и частные больницы в крупном городе Масур.

Прасад — освященная пища, которую едят после выполнения индусами религиозных обрядов. Как правило, это каша из риса или просо с фруктами или сладостями. По данным СМИ, в данном случае в прасаде оказались пестициды. Полиция ведет расследование.