В Канаде разыгран джекпот национальной лотереи в размере $12 миллионов

Джекпот национальной лотереи «6 из 49» в размере 16 миллионов канадских долларов (12 миллионов долларов США) разыгран в Канаде. Об этом в воскресенье сообщили представители компании OLG, которая проводила розыгрыш.

«Выпавшие номера — 11, 12, 22, 36, 46 и 47. Бонус-число — 7», — уточнили организаторы. На данный момент известно, что в розыгрыше два победителя, которые разделят между собой главный приз. Один счастливый билет был продан в провинции Онтарио, а второй — в одном из центральных регионов страны, но более точной информации пока не поступало.

В лотерею также был разыгран «утешительный приз» в размере 1 миллиона канадских долларов (750 тысяч долларов США). Его выиграл житель провинции Онтарио. Согласно правилам национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный квиток, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент 49,5 миллиона долларов США) был разыгран в лотерею «6 из 49» в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2018 гг. в стране были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн долларов в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила 46 миллионов долларов США.