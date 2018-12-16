В ходе протестов в Брюсселе против договора о миграции задержаны 90 человек

В ходе столкновений между полицией и демонстрантами, протестующими против одобренного властями страны миграционного пакта ООН, у зданий учреждений Евросоюза в Брюсселе задержали 90 человек.

В манифестациях приняли участие несколько тысяч человек. В ходе столкновений с правоохранителями протестующие переворачивали мусорные баки и забрасывали полицейских фрагментами уличных ограждений.

Акция проходила по призыву крайне правых фламандских организаций на площади Шумана, вокруг которой расположены здания руководящих институтов ЕС.

Демонстранты выломали двери и выбили стекла здания Еврокомиссии и пытались ворваться внутрь учреждения.

Бельгийская полиция применила слезоточивый газ и водометы против участников акции протеста.

О своем намерении участвовать в «Марше против Марракеша», организаторами которого выступили десять молодежных движений правого толка из бельгийского региона Фландрия во главе с «Make Vlaenderen Great Again» («Сделаем Фландрию вновь великой»), объявили в сети Facebook около 12 тысяч человек, еще порядка 35 тысяч выразили свои симпатии. Отдельные молодые люди открыто заявили о намерении устроить «маленький Париж» в ходе брюссельского марша. По сообщениям ряда СМИ, его организаторы вели переговоры с представителями движения «желтые жилеты» в бельгийской Валлонии, чтобы подключить их к акции протеста.



Между тем, по данным полиции, акция проходит без существенных инцидентов. Собравшись в «европейском квартале», где расположены учреждения ЕС, демонстранты скандировали «Нет джихаду в нашей стране!», «Нам надоело, закройте границы!», «Брюссельские крысы, убирайтесь вон!», «(Премьер-министра Бельгии Шарля) Мишеля в отставку!».



Ключевая партия в составе правительственной коалиции Бельгии — «Новый фламандский альянс» — объявила ранее о выходе из правительства в знак протеста против намерения премьера подписать миграционный пакт ООН. Это решение привело к перестановкам в кабинете министров и потере коалицией большинства в федеральном парламенте.



Миграционное соглашение, текст которого был выработан в ходе шестимесячного обсуждения практически всеми государствами-членами ООН, не является юридически обязывающим, а лишь открывает возможность к глобальному сотрудничеству в этой сфере. Как ожидается, пакт, который в Марракеше одобрили представители более 150 стран, включая премьер-министра Бельгии, будет утвержден на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 19 декабря. Из 28 стран-членов Евросоюза подписать пакт отказались председательствующая в Совете ЕС Австрия, а также Венгрия, Италия, Чехия, Польша, Латвия и Словакия. По мнению членов ЕС, отказавшихся поддержать соглашение, оно может привести как к неконтролируемым миграционным потокам, так и «глобальному» управлению миграцией.



По данным ООН, сегодня в мире насчитывается 68 миллионов вынужденно перемещённых лиц, среди которых 25 миллионов беженцев, три миллиона искателей статуса беженцев и 40 миллионов внутренне перемещённых лиц.