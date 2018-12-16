Инаугурация первой женщины-президента Грузии прошла в Кахетии

Новый президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла присягу при вступлении в должность, трансляцию инаугурации вели грузинские телекомпании в прямом эфире.



Церемония вступления президента в должность проходит в городе Телави на территории средневековой крепости Батонис цихе — резиденции царя Ираклия Второго. Торжество будет длиться около 40 минут. В мероприятии участвуют около 1,8 тысячи человек, среди них гости из-за рубежа, члены правительства Грузии, депутаты, патриарх Илия Второй, четвертый президент Георгий Маргвелашвили с семьей и военные. После завершения церемонии пройдет официальный прием гостей в Телавском театре.



«Я, президент Грузии, перед лицом бога и народа клянусь соблюдать конституцию, независимость страны, ее единство и неделимость, заботиться о безопасности граждан и их благосостоянии, о возрождении моего народа и родины», — произнесла Зурабишвили клятву.



Саломе Зурабишвили — первая женщина-президент в истории Грузии.



После принесения присяги прозвучал национальный гимн, было произведено семь артиллерийских залпов.