2 из 10 россиян остаются в больнице после ДТП с автобусом в Швейцарии

Двое из десяти россиян, пострадавших в ДТП в Швейцарии с участием автобуса, остаются на настоящий момент в больнице. Остальные выписаны после оказания медицинской помощи, сообщил корр. ТАСС официальный представитель посольства России в Швейцарии Станислав Смирнов.

«В Цюрихе по-прежнему госпитализированы двое: это женщина, перенесшая операцию, и мужчина с переломом бедра», — сказал он, пояснив, что в понедельник, после осмотра врача, станут ясны дальнейшие планы по их лечению. Остальные пострадавшие, получившие ушибы и порезы, выписаны.

Посольство держит под контролем ситуацию с пострадавшими в ДТП близ Цюриха, в воскресенье их посетил в больнице сотрудник посольства России.

Россияне находились в автобусе, следовавшем из Италии в Германию. Авария произошла в 4:15 утра по местному времени (6:45 мск), ее причины выясняются. По данным полиции, автобус врезался в стену. Одна пассажирка погибла и 44 человека пострадали, из них трое, в том числе водитель, получили тяжелые травмы.

Гражданство погибшей пассажирки полиция не уточняет. Как подчеркнул Смирнов, посольству известно, что «погибшая не из России».